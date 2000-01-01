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23.04 06:43   MIGnews.com

Столица "Исламского государства" сменит "адрес"

Боевики террористической группировки ISIS перенесли самопровозглашенную сирийскую столицу "исламского халифата" из Ракки в пригород Дейр-эз-Зора, что в 140 километрах юго-восточнее прежней дислокации.

Как передает американский телеканал Fox News со ссылкой на данные Пентагона, американская разведка уже два месяца фиксируют массовое передвижение сотен "бюрократов и чиновников" ISIS из Ракки в Меядин – расположенный на Евфрате городок с населением в несколько десятков тысяч человек.

При этом в Пентагоне не считают, что исламисты полностью оставят Ракку: американские военные готовятся к жестоким боям за город.
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