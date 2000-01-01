22.04 21:25 MIGnews.com

Папа Римский сравнил центры беженцев с концлагерями

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Находясь под впечатлением от посещения европейских центров для беженцев, Папа Римский Франциск сказал, что некоторые из них похожи на "концентрационные лагеря"."Так много из этих лагерей беженцев являются концентрационными лагерями, переполненными людьми... потому что международные соглашения кажутся более важными, чем права человека", - цитирует его AFP.В ходе субботней службы в базилике святого Варфоломея в Риме 22 апреля понтифик помянул христианку, убитую мусульманами в одной из арабских стран на глазах у своего мужа. Франциск выразил желание, чтобы эту женщину причислили к мученикам, увековеченным в древней базилике."Я не знаю, что с ним будет, если ему удастся выбраться из его концентрационного лагеря и добраться куда-нибудь еще. Он посмотрел на меня и сказал: "Отец, я мусульманин, а моя жена была христианкой. В нашей стране нас терроризировали... они увидели распятие и попросили ее выбросить его. Когда она отказалась, ей перерезали горло на моих глазах. Мы очень любили друг друга", - рассказал глава Католической церкви историю беженца, с которым он встречался во время своего визита на греческий Лесбос.