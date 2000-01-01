22.04 20:45 MIGnews.com

На вокзале в Париже арестован мужчина с ножом

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В Париже на Северном вокзале задержали мужчину, который размахивал ножом перед полицейским патрулем. Как сообщает BFM TV, мужчина заявил, что носит с собой нож, поскольку опасается за свою жизнь.Как сообщается, мужчина вошел на станцию с ножом в руке. Об этом был проинформирован полицейский патруль, находящийся рядом с вокзалом. Правоохранители подошли к мужчине и попросили бросить оружие, мужчина подчинился приказу полиции без сопротивления.Отмечается, что во время инцидента многие посетители вокзала побросали свои вещи и стали в панике разбегаться.