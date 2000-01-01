22.04 19:06 MIGnews.com

Стюард American Airlines ударил женщину с ребенком коляской

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Американский авиаперевозчик American Airlines сообщила об увольнении одного из бортпроводников, который ударил коляской пассажирку с ребенком и угрожал мужчине, который пытался заступиться за пострадавшую, сообщает телеканал ABC.Другие пассажиры снял конфликт на видео, однако непосредственно момент удара в кадр не попал."Боже мой! Бортпроводник во время моего рейса взял коляску у дамы, ударил ее, едва не попав по ребенку. Рейс AA591 из Сан-Франциско в Даллас. Потом он пытался завязать драку с пассажиром, который за нее заступился", - пишет Surain Adyanthaya.По словам пассажиров, стюард грубо посоветовал не вмешиваться в не в свое дело пассажиру, который сказал ему: "Эй, приятель, попробуй сделать то же со мной, и ты будешь лежать".В American Airlines извились за произошедшее сказали, что проводят проверку, а представительница авиакомпании Лесли Скотт назвала причиной происшедшего спор о том, можно ли женщине пронести на борт коляску.