22.04 18:39 MIGnews.com

Имена солдат ваффен-СС уберут с мемориала жертв Холокоста

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Власти одного из муниципалитетов в Нидерландах заявили о намерении убрать с центрального памятника жертв Холокоста нанесенные на него имена трех военнослужащих войск СС.То, что на мемориале жертв Шоа, среди 400 жертв Холокоста и борцов сопротивления были упомянуты нацистские солдаты, обнаружилось в результате исследования местной ассоциации историков города Лейдшендам-Ворбург, пишет местное издание Algemeen Dagblad.Сам мемориал был открыт 10 лет назад и довольно удивительно, что на недавно открытый памятник нанесли имена нацистских преступников, говорит сотрудник голландского Института войны, изучения Холокоста и геноцида Хуберт Беркут."Это случалось на памятниках, созданных вскоре после войны, когда информации было не так много", - объясняет он.Стоит отметить, что в целом в Нидерландах четко прослеживается так называемая тенденция к "примирению" – в последние годы на мемориальных мероприятиях начали вспоминать не только жертв Холокоста и павших воинов союзных войск, но и солдат Третьего рейха.Так в 2012 году в Амстердаме была сорвана национальная мемориальная церемония из-за демонстраций в поддержку 15-летнего родственника погибшего на Восточном фронте Германии солдата ваффен-СС из Нидерландов, который хотел прочитать стихотворение в его память.В том же году суд Нидерландов запретил поминать на одних мероприятиях и нацистских солдат, и евреев-жертв Холокоста. А в городе Геффен планировали открыть памятник с именами и тех, и других, что после протестов решили не делать.