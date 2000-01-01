22.04 17:50 MIGnews.com

Германия годами шпионила за Интерполом

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Спецагенты главного разведывательного бюро ФРГ в течение многих лет следили за своими коллегами в Международной организации уголовной полиции, утверждает немецкое издание Spiegel.Согласно информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) следило не только за сотрудниками штаб-квартиры Интерпола во французском Лионе, но и за отделениями в Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Испании, Италии, США и многих других странах. В частности прослушивались телефонные номера и просматривалась электронная почта работников Интерпола. Отмечается, что за своими союзниками Германия следила самое позднее с 2000 года.Также БНД следила и за полицейской службой Евросоюза – Европолом, пишет Spiegel.