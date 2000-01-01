22.04 16:59 MIGnews.com

ИГИЛ отобрал у ХАМАСа партию иранских винтовок

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Египетский отросток террористической группировки ISIS использует на Синайском полуострове снайперские винтовки, предназначавшиеся ХАМАСу, но отобранные по пути в сектор Газа. Об этом изданию Breitbart сообщили источники в ХАМАСе.Предполагается, что боевики "Вилайят Синая" перехватили оружие военизированному крылу ХАМАСа, "Бригадам Изз ад-Дин аль-Кассам", из-за растущей напряженности между двумя группировками на фоне сближения ХАМАСа с египетским правительством и арестами сотен салафитов в палестинском анклаве.Не так давно "Вилайят Синай" опубликовал видеоролик, на котором их снайперы стреляют по египетским военным из винтовок Драгунова и AM50. Ранее военные эксперты считали, что они их отобрали у шиитских ополченцев и иракских военных в боях в Сирии и Ираке.Но источники Breitbart утверждают, что в ХАМАСе опознали в винтовках оружие, предназначавшееся им."Одна из них, Steyr (AM50 является копией этой модели – ред.), была частью груза для бригады "Аль-Кассам" перехваченного ISIS на Синае", - сказал источник.Несмотря на это, источник ХАМАСа говорит, что группировка собирается и дальше развивать отношения с Египтом, а не возобновлять сотрудничество с "Вилайят Синай"."Эти отношения являются ключом к стабильности в секторе Газа и возможностью начать серьезный процесс его восстановления, несмотря на попытки Палестинской администрации уничтожить эти усилия. И при этом мы станем рисковать нашими отношениями с Египтом из-за оружия перехваченного ИГИЛ на Синае", - сказал собеседник издания.