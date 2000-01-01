22.04 16:28 MIGnews.com

Суд запретил строить в Иерусалиме новый район

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Иерусалимский окружной суд отозвал одобрение строительства нового жилого района в израильской столице, который должны был появиться около городского Библейского зоопарка. Этого добилась инициативная группа из местных жителей и защитников прав животных, которые заявили, что это может причинить вред обитателям зоосада.В петиции жители юго-западного района Гиват-Массуах, по соседству с которым должен был появится новый район Мородот-Массуах, и организация по защите прав животных "Пусть животные живут" утверждают, что шум и пыль со стройплощадки нанесут вред здоровью животных, пишет "Гаарец".Несмотря на заявление директора Зоологического общества Лондона Дэвида Филда о возможности свести к минимуму вред животным, судья Арнон Дарель решил запретить строительство, согласившись с истцами в том, что мнение Филда по этому вопросу не может считать экспертным и просто высадить деревья вдоль ограды зоопарка для защиты животных будет недостаточно.Дарель решил отправить строительный план в местный совет для дополнительного изучения последствий строительства для животных.Юрист от "Пусть животные живут" Йосси Вольфсон похвалил решение судьи, назвав его "победой слабых, чьей свободой жертвовали в пользу интересов недвижимости"."Животные не должны подвергаться пыткам, находясь рядом с огромной строительной площадкой, без какой-либо возможности сбежать. Право на жизнь с минимальными страданиями – даже для животных – является более важным, чем покупка недвижимости", - цитирует его "Гаарец".