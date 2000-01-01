В Ливане задержали группу боевиков

Армия Ливана сообщила о задержании 10 подозреваемых членов террористических группировок в субботу, 22 апреля. Операция ливанской армии проходила на границе с Сирией.
Боевиков сразу же задержали после того как они прибыли через северо-восточную границу из Сирии на территорию Ливана. Источник в силах безопасности сообщил, что в этом же рейде был убит полевой командир “Исламского Государства”.
В ходе операции в городе Арсаль ни один ливанский военный не пострадал. Арсаль был ненадолго захвачен боевиками в 2014 году.
Армия регулярно проводит операции против боевиков ISIS и Аль-Каиды в окрестностях горного региона, пишет Reuters.