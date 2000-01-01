22.04 14:51 MIGnews.com

В Ливане задержали группу боевиков

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Армия Ливана сообщила о задержании 10 подозреваемых членов террористических группировок в субботу, 22 апреля. Операция ливанской армии проходила на границе с Сирией.Боевиков сразу же задержали после того как они прибыли через северо-восточную границу из Сирии на территорию Ливана. Источник в силах безопасности сообщил, что в этом же рейде был убит полевой командир “Исламского Государства”.В ходе операции в городе Арсаль ни один ливанский военный не пострадал. Арсаль был ненадолго захвачен боевиками в 2014 году.Армия регулярно проводит операции против боевиков ISIS и Аль-Каиды в окрестностях горного региона, пишет Reuters.