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скриншот с видео YouTube22.04 16:58   MIGnews.com

На Канарах паром с пассажирами врезался в пирс

Паром Volcan de Tamasite судоходной компании Armas, который вез 140 пассажиров на испанский остров Тенерифе, врезался в пирс при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де Гран-Канария.

Предполагаемая причина – неисправность в электрике судна, вследствие которой команда не смогла управлять двигателями – паром стал неуправляемым и протаранил причал. Никто из находившихся на борту людей в результате инцидента серьезно не пострадал, однако значительно повреждены пирс и сам паром.

Компания-судовладелец предоставила всем пассажирам временное жилье на берегу в близлежащих гостиницах.
Паром Volcan de Tamasite был введен в эксплуатацию в 2004 году, он рассчитан на перевозку до 1500 пассажиров.


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