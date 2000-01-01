22.04 13:38 MIGnews.com
Беспорядки в Венесуэле. 11 погибших
В результате грабежей и насилия на фоне массовых демонстраций протеста в ночь на пятницу было убито 11 человек. Об этом сообщили власти Венесуэлы в субботу, 22 апреля.
Отмечается, что это самое большое количество погибших за сутки в ходе 3-недельных протестов в стране.
При попытке грабежа пекарни в южном районе Каракаса было убито 10 человек.
В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один венесуэлец, которого застрелили в конце оппозиционной акции.
Несколько десятков тысяч граждан Венесуэлы приняли участие в массовых действиях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны.
Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии