22.04 13:38 MIGnews.com

Беспорядки в Венесуэле. 11 погибших

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В результате грабежей и насилия на фоне массовых демонстраций протеста в ночь на пятницу было убито 11 человек. Об этом сообщили власти Венесуэлы в субботу, 22 апреля.Отмечается, что это самое большое количество погибших за сутки в ходе 3-недельных протестов в стране.При попытке грабежа пекарни в южном районе Каракаса было убито 10 человек.В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один венесуэлец, которого застрелили в конце оппозиционной акции.Несколько десятков тысяч граждан Венесуэлы приняли участие в массовых действиях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны.Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.