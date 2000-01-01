22.04 10:31 MIGnews.com

Афганистан: жертвами талибов стали 140 военных

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В результате атаки боевиков движения Талибан на военную базу, расположенной на территории города Мазари-Шариф, были убиты 140 афганских военнослужащих.Об этом сообщили должностные лица Афганистана в субботу, 22 апреля.Талибы, переодетые в военную форму совершили атаку на солдат во время намаза. Также многие военные получили ранения. Власти предполагают, что вероятно, количество жертв возрастет.Чиновники предоставили информацию на условиях анонимности, потому что правительство пока не опубликовало официальные цифры жертв нападения боевиков.Ранее, боевики, замаскированные под солдат приблизились к базе на двух автомобилях.После, один из террористов взорвал себя у ворот базы. За этим последовало нападение остальных боевиков.