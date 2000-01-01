22.03 08:54 MIGnews.com

Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica

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Комментируя информацию об использовании личных данных пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica, основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, имеющие доступ к личной информации "юзеров" и ограничат им доступ к данным."Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не сможем защитить их, мы не имеем права обслуживать вас. Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не повторится. Хорошей новостью является то, что самые важные действия, чтобы предотвратить это снова сегодня, мы уже сделали много лет назад. Но мы также ошибались", - написал он в Facebook.По словам Цукерберга, он еще в 2014 году ввел ограничения на доступ приложений к информации пользователей. После этого, как он отмечает, разработчики больше не могут запрашивать данные о друзьях человека без их личного согласия .Также глава Facebook рассказал, что в 2015 году, после того как он узнал, что исследователь Кембриджского университета Александр Коган передал данные более 300-от тыс. человек, полученные благодаря своему приложению для викторины, в Cambridge Analytica, Facebook Inc потребовала от Когана и британской аналитической компании удалить всю информацию и предоставить этому официальное подтверждение."Они предоставили эти сертификаты", - продолжает Цукерберг.Однако после массовых публикаций в СМИ о возможном вмешательстве Cambridge Analytica в президентские выборы в более 200-от странах мира с использованием ряда махинаций, в том числе рассылки политической рекламы пользователям социальной сети на основе их личных данных, в компании Цукерберга поняли, что возможно их обманули."Мы немедленно запретили им пользоваться любыми нашими услугами. Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили данные и согласились провести криминалистическую проверку фирмой, которую мы наняли для подтверждения этого. Мы также работаем с регуляторами, которые исследуют эти инциденты" - проинформировал основатель, пообещав провести полную проверку всех приложений, имеющих доступ к информации пользователей, и в случае подозрительной активности или отказа пройти аудит, их разработчики будут заблокированы."И если мы найдем разработчиков, которые неправильно использовали личную информацию, мы запретим их и расскажем всем, кто пострадал от этих приложений. Это включает людей, чьи данные Коган неправильно использовал здесь", - заключил Цукерберг.