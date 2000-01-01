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Штурман атаковавший реактор погиб во время учебного полета 22.03 08:04   MIGnews.com

Штурман атаковавший реактор погиб во время учебного полета

Израильские СМИ сообщают, что штурман , планироваваший полет к сирийскому реактору в аль-Кабир, погиб через три года после выполнения этой важнейшей миссии.

Штурман, 30-летний майор Эмануэль Леви, разбился вместе с летчиком Амихаем Иткисом в районе кратера Рамон в ходе выполнения учебного полета в ноябре 2010 года.

Немногие знали, что именно майор Леви планировал полет восьми истребителей к сирийскому реактору в Дейр эз-Зур.

Брат погибшего, Хези Леви, вспоминает, что в период подготовки к миссии они вместе снимали квартиру в Тель-Авиве. Накануне атаки майор Леви занимался только ее подготовкой - днями напролет. После выполнения миссии, рано утром он пришел домой и сказал брату с широкой улыбкой на лице: "Видел сегодняшние новости?"
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