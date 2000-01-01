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Израиль и США завершили учения Juniper Cobra | Фото:22.03 20:51   MIGnews.com

Израиль и США завершили учения Juniper Cobra

ЦАХАЛ и американские военнослужащие завершили международные военные учения Juniper Cobra ("Можжевеловая кобра"), в ходе которых, отрабатывались совместные действия государств в случае массированной ракетной атаки на Израиль.

Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в ходе учений были задействованы все основные зенитно-ракетные комплексы, которые есть в распоряжении Израиля, — "Патриот", "Хец", "Железный купол" и "Пращу Давида" ("Шарвит ксамим"), принятую на вооружение менее года назад.

Военные попрактиковались в высадке на береговую линию и в ведении боевых действий в населенных пунктах, а также в боях в туннелях.

В этом году учения Juniper Cobra, которые проводятся каждые два года, начиная с 2001 года, стартовали 4 марта, а участие в них приняли около пяти тысяч военнослужащих (примерно поровну от Израиля и США). Формально учения завершились сегодня, хотя американские военнослужащие будут участвовать в менее масштабных учениях в Израиле до окончания этого месяца.

Отметим, что учения отменялись лишь однажды – в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

По словам бригадного генерала ЦАХАЛа Цвика Хаймовича, формально учения завершились сегодня, хотя американские военнослужащие будут участвовать в менее масштабных учениях в Израиле до окончания этого месяца.
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