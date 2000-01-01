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На химзаводе в Чехии прогремел взрыв, есть жертвы 22.03 21:08   MIGnews.com

На химзаводе в Чехии прогремел взрыв, есть жертвы

В четверг, 22 марта, в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу в результате мощного взрыва на химическом заводе погибли шесть человек, еще четыре получили ранения.

Виноградская больница (Прага) активировала травматический план, рассчитанный на получение огромного количества пациентов.



Чешские правоохранители сообщили, что инцидент зарегистрировали, но других подробностей не предоставили, пишет Reflex.cz.

Местная власть проинформировала, что трагедия случилась вдалеке от города, таким образом, населению не грозит опасность. Пять спасательных и вертолетных подразделений из Праги и Либерца направили на место аварии.
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