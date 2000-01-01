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Беспорядки в Бней-Браке: задержано 28 человек | Фото:22.03 19:41   MIGnews.com

Беспорядки в Бней-Браке: задержано 28 человек

На границе Бней-Брака и Рамат-Гана проходит акция протеста представителей радикального ультраоротодоксального движения "Палег а-Иерушальми".

Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию.

Издание отмечает, что участники митинга, выступающие против призыва в армию и требующие немедленного освобождения из армейской тюрьмы студента йешивы Меира Бордянски, арестованного за уклонение от службы в армии, перекрыли движение транспорта по одной из самых загруженных магистралей – улице Жаботинского.

По данным издания, демонстранты бросали камни в правоохранителей, перекрывали дороги для движения транспорта.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что за участие в беспорядках задержаны 28 человек. Для разгона толпы пришлось вызвать несколько нарядов конной полиции.

Днем ранее Совет спасения мира Торы опубликовал заявление, в котором говорится: "Все попытки подорвать наш моральный дух снова и снова будут разбиваться о стену нашего упорства", уточняет издание.

Как известно, ультраортодоксальные политики Кнессета хотят на законодательном уровне закрепить освобождение от службы в армии для молодых людей, изучающих религиозные тексты.

Власти Израиля предупреждают граждан о масштабных пробках на автомобильных дорогах в Бней-Браке и о нарушении нормального транспортного сообщения из-за акций протеста, организованных членами ультраортодоксальной общины.
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