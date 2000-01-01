Беспорядки в Бней-Браке: задержано 28 человек

Издание отмечает, что участники митинга, выступающие против призыва в армию и требующие немедленного освобождения из армейской тюрьмы студента йешивы Меира Бордянски, арестованного за уклонение от службы в армии, перекрыли движение транспорта по одной из самых загруженных магистралей – улице Жаботинского.
По данным издания, демонстранты бросали камни в правоохранителей, перекрывали дороги для движения транспорта.
В пресс-службе полиции подчеркнули, что за участие в беспорядках задержаны 28 человек. Для разгона толпы пришлось вызвать несколько нарядов конной полиции.
Днем ранее Совет спасения мира Торы опубликовал заявление, в котором говорится: "Все попытки подорвать наш моральный дух снова и снова будут разбиваться о стену нашего упорства", уточняет издание.
Как известно, ультраортодоксальные политики Кнессета хотят на законодательном уровне закрепить освобождение от службы в армии для молодых людей, изучающих религиозные тексты.
Власти Израиля предупреждают граждан о масштабных пробках на автомобильных дорогах в Бней-Браке и о нарушении нормального транспортного сообщения из-за акций протеста, организованных членами ультраортодоксальной общины.