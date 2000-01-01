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Отравление в Солсбери: второй полицейский попал в больницу 22.03 19:27   MIGnews.com

Отравление в Солсбери: второй полицейский попал в больницу

В четверг, 22 марта, второй британский полицейский попал в больницу с подозрением на отравление. Пока полиция Британии воздерживается от комментариев, как и полиция графства Уилтшир.

Медики обнаружили у полицейского "незначительные" симптомы, которые включают "раздражение кожных покровов". Представители полиции Лондона и графства Уилтшир воздержались от комментариев, пишет Daily Mail.

Напомним Mignews сообщал, в городе Солсбери был отравлен нервно-паралитическим газом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого осудили в РФ за шпионаж. Он получил убежище в Великобритании в результате шпионского обмена.

Официальный Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз.

В свою очередь, Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.
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