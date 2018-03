22.03 18:17 MIGnews.com

В Израиле начали расследование утечки данных в Facebook

Министерство юстиции Израиля уведомило компанию Facebook о начале административного расследования в связи со скандалом вокруг передачи личной информации пользователей социальной сети компании Cambridge Analytica и возможной утечке личных данных израильтян.Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление министерства.Ведомство намерено установить, были ли нарушены права израильских граждан, пользующихся соцсетью, так как по закону, использование личных данных или их передача третьей стороне возможна только с личного согласия самого пользователя, говорится в сообщении пресс-службы министерства.Издание отмечает, что расследование в отношении компании Facebook начато и Федеральной торговой комиссией при правительстве США. В то же время британские законодатели направили запрос, в соответствии с которым один из основателей и основной владелец Facebook Марк Цукерберг должен дать показания в рамках расследования деятельности Cambridge Analytica, уточняет The Times of Israel.Напомним, что скандал вокруг Facebook разгорелся после публикации расследования деятельности британской компании Cambridge Analytica, работавшей на Дональда Трампа во время президентской гонки в 2016 году.Как сообщало ранее The New York Times, британской компании удалось собрать личные данные более 50 миллионов пользователей Facebook без их ведома и разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.Британский Channel 4 также обнародовал запись, на которой руководитель Cambridge Analytics говорит об использовании методов израильских частных компаний для получения информации о пользователях.В свою очередь директор Facebook Марк Цукерберг 21 марта написал в своем блоге, что компания уже "предприняла шаги для защиты данных пользователей и закрыла уязвимость, которой воспользовалась компания Cambridge Analytica".Отметим, что фа фоне скандала акции компании Facebook упали в цене на 8%.