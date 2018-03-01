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Сирийские боевики бегут из Восточной Гуты 22.03 18:08   MIGnews.com

Сирийские боевики бегут из Восточной Гуты

Сирийские повстанцы, входящие в группировку "Ахрар аш-Шам" выходят из города Харасти в Восточной Гуте, сообщается, что они согласились на капитуляцию, но с условием предоставления безопасного прохода в Идлиб (север Сирии), контролируемый оппозицией.

Боевики отказались на время перехода сложить оружие.

Более того, по условиям договора, повстанцы взяли своих родственников в Идлиб. Те же, кто решил остаться в Харасти, имеют возможность воспользоваться амнистией и сдаться властям, после сего они будут должны пройти проверку в правоохранительных органах, пишет Al Jazeera.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон при российском МО генерал-майор Владимир Золотухин говорит, что для организации безопасного выхода мирных жителей из города Харасти в Восточной Гуте был открыт третий гумкоридор, которым воспользовались 315 человек, в том числе 15 боевиков.
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