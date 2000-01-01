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Израильтянин осужден за попытку вступить в ИГ | Фото:22.03 17:48   MIGnews.com

Израильтянин осужден за попытку вступить в ИГ

Окружной суд Хайфы приговорил к 26 месяцам тюремного заключения израильского араба Мухаммада Ахмада бен Азама за попытку присоединится к террористической организации "Исламское государство".

Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel.

В рамках досудебной сделки 24-летний житель деревни Манда признал себя виновным в том, что, солидаризируясь с идеями ИГ, в 2016 году он пытался присоединиться к нему и принять участие в его операциях в Синае.

Следствие установило, что молодой мужчина заинтересовался деятельностью ИГ еще в 2015 году и годом позже решил стать членом террористической организации.

По данным издания, на следствии молодой человек заявил, что его главной целью было "освобождение Иерусалима и мечети "Аль Акса".

Издание отмечает, что такой срок лишения свободы был согласован как условие досудебной сделки и будет включать время, в течение которого Аззам содержался под стражей в 2015 году.
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