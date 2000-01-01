Израильтянин осужден за попытку вступить в ИГ

В рамках досудебной сделки 24-летний житель деревни Манда признал себя виновным в том, что, солидаризируясь с идеями ИГ, в 2016 году он пытался присоединиться к нему и принять участие в его операциях в Синае.
Следствие установило, что молодой мужчина заинтересовался деятельностью ИГ еще в 2015 году и годом позже решил стать членом террористической организации.
По данным издания, на следствии молодой человек заявил, что его главной целью было "освобождение Иерусалима и мечети "Аль Акса".
Издание отмечает, что такой срок лишения свободы был согласован как условие досудебной сделки и будет включать время, в течение которого Аззам содержался под стражей в 2015 году.