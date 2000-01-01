Савченко арестовали на Крещатике и доставили в СБУ
В четверг, 22 марта, парламентское большинство проголосовало за привлечение к уголовной ответственности, снятие неприкосновенности с внефракционного нардепа ВРУ Надежды Савченко и дало добро на ее арест.
Привлечение к уголовной ответственности Савченко поддержал 291 депутат; за задержание отдали свои голоса 277 парламентариев; арест одобрили 268.
Сообщается, что после голосования, Савченко задержали в центре Киева, пишет BBC.
Следователь вручая Савченко памятку подозреваемого лица сопроводить ее в управление СБ Украины по Киеву и Киевской обл., где должен был быть составлен протокол о задержании и применении мероприятий, которые предусмотрены законами Украины.
Затем правоохранители доставили ее в здание СБУ, сообщается, что парламентарий отказалась от комментариев.
Решение об избрании ей меры пресечения будет принимать суд, который состоится в течение трех дней.
Нардепа обвиняют одновременно по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в ГПУ, следует, что она намеривалась устроить государственный переворот и захватить власть в Украине, готовила покушение на жизнь украинского лидера Петра Порошенко, нардепов и министров, также готовила теракт в стенах парламента.
Савченко обвиняют в содействии террористической организации, речь идет о "Донецкой народной республике", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.