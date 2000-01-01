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Савченко арестовали на Крещатике и доставили в СБУ 22.03 17:13   MIGnews.com

Савченко арестовали на Крещатике и доставили в СБУ

В четверг, 22 марта, парламентское большинство проголосовало за привлечение к уголовной ответственности, снятие неприкосновенности с внефракционного нардепа ВРУ Надежды Савченко и дало добро на ее арест.

Привлечение к уголовной ответственности Савченко поддержал 291 депутат; за задержание отдали свои голоса 277 парламентариев; арест одобрили 268.

Сообщается, что после голосования, Савченко задержали в центре Киева, пишет BBC.

Следователь вручая Савченко памятку подозреваемого лица сопроводить ее в управление СБ Украины по Киеву и Киевской обл., где должен был быть составлен протокол о задержании и применении мероприятий, которые предусмотрены законами Украины.



Затем правоохранители доставили ее в здание СБУ, сообщается, что парламентарий отказалась от комментариев.

Решение об избрании ей меры пресечения будет принимать суд, который состоится в течение трех дней.

Нардепа обвиняют одновременно по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в ГПУ, следует, что она намеривалась устроить государственный переворот и захватить власть в Украине, готовила покушение на жизнь украинского лидера Петра Порошенко, нардепов и министров, также готовила теракт в стенах парламента.

Савченко обвиняют в содействии террористической организации, речь идет о "Донецкой народной республике", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.
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