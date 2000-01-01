22.03 15:00 MIGnews.com

Датский изобретатель рассказал как расчленил Ким Валль

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Датский изобретатель, создавший свою подводную лодку "Наутилус" признался, что он расчленил шведскую журналистку Ким Валль, останки которой нашли у берегов Дании. С таким заявлением он выступил на слушаниях по его делу, идущих в Копенгагене с 20 марта, передает The Telegraph.По словам мужчины, женщина умерла, отравившись ядовитым выхлопным газом, который проник в подлодку из-за ее неисправности. При этом он утверждает, что под воздействием этого газа он впал в психотическое состояние, под которым принял решение избавиться от тела."Я сделал несколько проколов в разных частях, потому что не хотел, чтобы там скопились газы. Ничего сексуального в отверстиях в вагине не было. Я понимаю, почему вы так считаете, но с моей стороны не было никакого сексуального подтекста", - продолжил он , добавив, что это было ужасное зрелище, которое он хотел бы забыть.Следствие считает, что у Мадсена психическое расстройство с агрессивными сексуальными наклонностями: к таким выводам прокуроры пришли, когда обнаружили на его компьютере видео с обезглавливанием женщин. Также следователи с недоверием относятся к показаниям подозреваемого, поскольку в них много не состыковок, и он слишком часто их менял.По мнению правоохранительных органов Мадсен перед тем, как убить Валль издевался над ней, предварительно связав. Мужчине предъявили обвинения в убийстве женщины, а также в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с трупом. Свою очередь изобретатель отрицает свою причастность к убийству и действиям сексуального насилия, отмечая, что он только расчленил ее труп.Шведская журналистка пропала 10 августа 2017 года, после того как отравилась с Мадсеном в открытое море на его самодельной подлодке, чтобы написать он нем репортаж. На следующий день судно подало сигнал бедствия, а когда спасатели обнаружили лодку, то оказалось, что ней только Мадсен. Позднее датская полиция нашла в пластиковом пакете останки женщины вместе с тяжелыми кусками металла.