Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









23.03 03:42   MIGnews.com

Австриец отсудил 317 тыс. евро за "обратную дискриминацию"

Суд в Австрии присудил выплатить около 317 тыс. евро сотруднику Минтранса Питеру Францмайеру, пострадавшему от гендерной дискриминации.

В 2011 году министр Дорис Бурес решила объединить дорожный и железнодорожный департаменты и подыскивала для новой структуры руководителя, пишет Der Standard.

"Подходящими" кандидатами на вакансию были трое, считая главу дорожного департамента Франценмайера и главу управления железнодорожным транспортом министерства Урсулу Зехнер. Несмотря на то, что больше баллов получил Францмайер, глава министерства отдала должность женщине.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:27
Хэмилл, известный как Скайуокер открыл Skywalk
01:27
Хэмилл, известный как Скайуокер открыл Skywalk
01:07
Американский 83-летний священник стал порнозвездой
00:42
Индонезию накрыл вулканический газ: 30 пострадавших
23:42
В океан выпустили первую рыбу-шпиона  
22:27
Huawei разрабатывает телефон, поддерживающий блокчейн
21:48
ЕС: Газа и Восточный Иерусалим должны быть вместе
21:24
Кибербезопасность: Болгария хочет сотрудничать с Израилем
21:08
На химзаводе в Чехии прогремел взрыв, есть жертвы
20:51
Израиль и США завершили учения Juniper Cobra
20:32
Нафтали Беннет: Я буду министром обороны
19:41
Беспорядки в Бней-Браке: задержано 28 человек
19:27
Отравление в Солсбери: второй полицейский попал в больницу
19:09
Палестинская автономия не верит ХАМАСу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus