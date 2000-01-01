23.03 03:42 MIGnews.com

Австриец отсудил 317 тыс. евро за "обратную дискриминацию"

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Суд в Австрии присудил выплатить около 317 тыс. евро сотруднику Минтранса Питеру Францмайеру, пострадавшему от гендерной дискриминации.В 2011 году министр Дорис Бурес решила объединить дорожный и железнодорожный департаменты и подыскивала для новой структуры руководителя, пишет Der Standard."Подходящими" кандидатами на вакансию были трое, считая главу дорожного департамента Франценмайера и главу управления железнодорожным транспортом министерства Урсулу Зехнер. Несмотря на то, что больше баллов получил Францмайер, глава министерства отдала должность женщине.