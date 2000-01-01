22.03 13:53 MIGnews.com

19-летний израильтянин помочился в Освенциме

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Правоохранительные органы Польши задержали 19-летнего израильтянина, который помочился в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау. Напомним, что на сегодняшний день "лагерь смерти" функционирует в качестве государственного музея Освенцим.Как сообщают СМИ, израильтянин находился в бывшем концлагере в составе туристической группы. Во время экскурсии он отделился и помочился на стены музея, где в 40-ых годах были уничтожены до 1,6 млн. узников.Экскурсовод уличил его в случившемся и сразу же сообщил в полицию. Правоохранители задержали вандала для допроса, на котором он признался в содеянном и выразил готовность понести любое наказание.Как сообщают в министерстве иностранных дел Израиля, после нескольких часов допроса парня отпустили.