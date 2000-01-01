Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









19-летний израильтянин помочился на Освенцим | Фото: Piotr Drabik/Flickr22.03 13:53   MIGnews.com

19-летний израильтянин помочился в Освенциме

Правоохранительные органы Польши задержали 19-летнего израильтянина, который помочился в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау. Напомним, что на сегодняшний день "лагерь смерти" функционирует в качестве государственного музея Освенцим.

Как сообщают СМИ, израильтянин находился в бывшем концлагере в составе туристической группы. Во время экскурсии он отделился и помочился на стены музея, где в 40-ых годах были уничтожены до 1,6 млн. узников.

Экскурсовод уличил его в случившемся и сразу же сообщил в полицию. Правоохранители задержали вандала для допроса, на котором он признался в содеянном и выразил готовность понести любое наказание.

Как сообщают в министерстве иностранных дел Израиля, после нескольких часов допроса парня отпустили.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:14
Раввин разрешил евреям есть клонированную свинину
13:32
Отец польского премьера: евреи ехали в гетто добровольно
13:20
Эли Ишай: Раввин Овадья благословил удар по реактору
13:19
Минэкономразвития: в марте рост ВВП снизился на 0,4%
13:05
В апартаменты Абу Мазена поселили кардиолога
12:47
Сын Каддафи заявил, что у него есть улики против Саркози
12:18
Член политбюро ХАМАСа: Газа взорвется
12:14
Экс-глава ЦРУ: У Москвы может "быть что-то" на Трампа
12:10
МИД Швеции поддержал "пенсии" ПА семьям террористов
11:43
Израильский хит на "Евровидении" – в топе Европы
11:11
Хаменеи: Штаты создали ISIS, чтобы отвлечь нас от сионистов
10:46
Саркози прокомментировал свое задержание
10:15
Палестинцы положили глаз на Свитки Мертвого моря
10:06
Судья Познански-Кац не вернется к исполнению обязанностей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus