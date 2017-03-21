Израиль разбомбил базу ПВО Сирии

Сирийская оппозиция утверждает, что в ходе бомбардировок в районе Дамаска израильская авиация уничтожила базу ПВО Сирии на горе Касиюн.
Оппозиция сообщает, что около полуночи четыре израильских самолета атаковали “большую базу ПВО на горе Касиюн, уничтожив ее”.
Ранее иранские источники обвинили Россию в том, что та передала Израилю секретные коды зенитных ракетных систем и систем ПРО, поставленных Сирии. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Русские передали израильтянам коды от С-300".
Находящийся с официальным визитом в Китае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что атаки против целей “Хизбаллы” в Сирии будут продолжены: “В случае, если в нашем распоряжении появится разведывательная информация и оперативная возможность - мы будет атаковать, мы продолжим атаковать”.
Ранее посол Сирии в ООН Али Джафари заявил, что после атаки в пятницу, 17 марта, “правила игры изменились”. По словам Джафари, после атаки российский МИД вызвал израильского посла в России, Гарри Корена, и заявил, что Москва требует однозначного и безоговорочно прекращения любых израильских атак на сирийской территории. Посол Джафари подчеркнул, что Москва “не довольна” израильским поведением и продолжающимися военными операциями в Сирии. В интервью ливанскому каналу al-Mayadeen Джафари заявил, что Израиль должен будет в следующий раз “подумать миллион раз” прежде чем атаковать Сирию.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, в свою очередь заявил, что “если сирийцы в следующий раз запустят по израильским самолетам ракеты, мы уничтожим сирийские пусковые установки”. Либерман также сказал, что у Израиля нет никакой заинтересованности в эскалации на южной или на северной границе, но на любой обстрел “мы мощно отреагируем”.