22.03 10:33 MIGnews.com

Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае

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Двое учеников китайской школы стали жертвами давки, передает агентство Синьхуа.Инцидент произошел в уезде Пуян провинции Хэнань около 8 часов утра по местному времени, когда дети направлялись в школьный туалет. Изначально сообщалось об одном погибшем и более 20 пострадавших.В ЧП будет разбираться специальная комиссия.Пострадавшие ученики госпитализированы.Позднее стало известно, что причиной давки могло стать обрушение внешней стены туалета, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ