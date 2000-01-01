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Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае 22.03 10:33   MIGnews.com

Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае

Двое учеников китайской школы стали жертвами давки, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в уезде Пуян провинции Хэнань около 8 часов утра по местному времени, когда дети направлялись в школьный туалет. Изначально сообщалось об одном погибшем и более 20 пострадавших.

В ЧП будет разбираться специальная комиссия.

Пострадавшие ученики госпитализированы.

Позднее стало известно, что причиной давки могло стать обрушение внешней стены туалета, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ
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