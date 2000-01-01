22.03 10:33 MIGnews.com
Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае
Двое учеников китайской школы стали жертвами давки, передает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел в уезде Пуян провинции Хэнань около 8 часов утра по местному времени, когда дети направлялись в школьный туалет. Изначально сообщалось об одном погибшем и более 20 пострадавших.
В ЧП будет разбираться специальная комиссия.
Пострадавшие ученики госпитализированы.
Позднее стало известно, что причиной давки могло стать обрушение внешней стены туалета, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ
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