22.03 08:02 MIGnews.com

Коррупция в оборонном концерне: арестован сын министра

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По сообщениям в израильских СМИ, в ходе расследования дела о коррупции в оборонном концерне Israel Aerospace Industries арестован “сын известного израильского общественного деятеля”.Всего отделением по борьбе с коррупцией Лахав 433 утром 22 марта арестованы 10 человек.До этого, в ходе первой волны арестов были задержаны 14 человек, в том числе, бригадный генерал в отставке Амаль Асад.По сообщению портала nrg. сегодня был задержан “сын действующего министра в правительстве Израиля”.