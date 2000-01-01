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Коррупция в оборонном концерне: арестован сын министра | Фото: Thinkstock22.03 08:02   MIGnews.com

Коррупция в оборонном концерне: арестован сын министра

По сообщениям в израильских СМИ, в ходе расследования дела о коррупции в оборонном концерне Israel Aerospace Industries арестован “сын известного израильского общественного деятеля”.

Всего отделением по борьбе с коррупцией Лахав 433 утром 22 марта арестованы 10 человек.

До этого, в ходе первой волны арестов были задержаны 14 человек, в том числе, бригадный генерал в отставке Амаль Асад.

По сообщению портала nrg. сегодня был задержан “сын действующего министра в правительстве Израиля”.
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