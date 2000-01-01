22.03 08:26 MIGnews.com

Неудачный ракетный запуск КНДР

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Южная Корея считает, что запуск ракеты Северной Кореей в среду, 22 марта, не прошел успешно, заявили в министерстве обороны Южной Кореи, добавив, что государство проводит анализ для получения более подробной информации.Японское агентство Kyodo сообщило, что Северная Корея, возможно, выпустила несколько ракет на своем восточном побережье, сославшись на источник в японском правительстве.Возможно, запуск не удался, сообщило японское агентство Kyodo.Военные США также засекли неудачную попытку северокорейских ракетных запусков после того, как ракета взорвалась в течение нескольких секунд после ее запуска, как заявил представитель военного ведомства США."Тихоокеанское командование США обнаружило неудачную попытку северокорейских ракетных запусков ... в окрестностях Кальмы", - говорится в заявлении командующего Тихоокеанским командованием США Дейва Бенхэма."Кажется, что ракета взорвалась в течение нескольких секунд после запуска", - сказал Бенхам, добавив, что ведется работа по более подробной оценке