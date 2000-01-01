22.03 21:51 MIGnews.com

Умер актер из "Мэри Поппинс, до свидания" Лембит Ульфсак

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В Эстонии скончался советско-эстонский актер Лембит Ульфсак, сообщает портал ERR.Артист умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется.Последний фильм с участием кинодеятеля, финская картина "Фехтовальщик", вышел в 2015 году. В 2016-м актер снялся в российском телесериале канала НТВ "Гастролеры".В фильмографии Ульфсака такие классические ленты советского кинематографа, как "ТАСС уполномочен заявить…", "Мэри Поппинс, до свидания", "Легенда о Тиле", "Смерть под парусом" и "В поисках капитана Гранта".