Умер актер из "Мэри Поппинс, до свидания" Лембит Ульфсак
В Эстонии скончался советско-эстонский актер Лембит Ульфсак, сообщает портал ERR.
Артист умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
Последний фильм с участием кинодеятеля, финская картина "Фехтовальщик", вышел в 2015 году. В 2016-м актер снялся в российском телесериале канала НТВ "Гастролеры".
В фильмографии Ульфсака такие классические ленты советского кинематографа, как "ТАСС уполномочен заявить…", "Мэри Поппинс, до свидания", "Легенда о Тиле", "Смерть под парусом" и "В поисках капитана Гранта".