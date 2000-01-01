Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео23.03 04:22   MIGnews.com

Телевидение показало секс пары на балконе в прямом эфире

В Испании в городе Саламанка прохожий снял на видео, как пара занималась любовью на своем балконе среди белого дня. Этот ролик подхватил испанский телеканал, который показал любовников по ТВ. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Metro.

Как видно на видео, пара не знала, что ее снимают. Соседи были шокированы поведением людей, заявив, что в эту часть дня по дороге ходили дети.

В то же время в Сети юзеры отреагировали спокойно, заявив, что в своем доме люди могут делать что угодно.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:34
Метеорологи предупреждают "погодных сюрпризах" в 2017 году
02:34
В какой период супруги ссорятся чаще всего
01:31
Ученые назвали незаменимый для женщин продукт
00:37
Мужчины изменяют гораздо реже женщин
23:44
РФ ждет объяснений по ситуации с Самойловой
22:25
Кувейт запретил показ фильма "Красавица и Чудовище"
21:51
Умер актер из "Мэри Поппинс, до свидания" Лембит Ульфсак
21:21
Тереза Мэй проведет срочное заседание правительства
21:05
ЧП в Швейцарии: поезд сошел с рельсов, ранены пассажиры
20:33
Госсекретарь США осудил "ужасную" атаку в Лондоне
20:17
СМИ показали предполагаемого участника теракта в Лондоне
20:09
Убит полицейский в ходе атаки на британский парламент
19:57
Лондон: полиция ищет второго виновника нападения
19:43
Атака в Лондоне: из Темзы достали выжившую женщину
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus