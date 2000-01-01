Телевидение показало секс пары на балконе в прямом эфире
В Испании в городе Саламанка прохожий снял на видео, как пара занималась любовью на своем балконе среди белого дня. Этот ролик подхватил испанский телеканал, который показал любовников по ТВ. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Metro.
Как видно на видео, пара не знала, что ее снимают. Соседи были шокированы поведением людей, заявив, что в эту часть дня по дороге ходили дети.
В то же время в Сети юзеры отреагировали спокойно, заявив, что в своем доме люди могут делать что угодно.