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YouTube 22.03 20:40   MIGnews.com

Атака в Лондоне: 4 погибших, 20 раненых

В результате нападения в Лондоне погибли 4 человека и 20 получили ранения. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

Среди погибших числится террорист и раненный сотрудник полиции, который скончался на месте происшествия.

В среду, 22 марта, рядом с парламентом Великобритании было совершено террористическое нападение.

Сообщалось, что преступник был застрелен полицией. Однако, по некоторым данным нападавших было двое.

По одним данным, злоумышленник, находясь за рулем автомобиля сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту и врезался в заграждения Вестминстерского дворца, где заседает парламент. Затем он покинул машину и атаковал полицейского, нанеся ему несколько ударов ножом. После этого сотрудники полиции применили оружие и застрелили нападавшего.

По другим данным, мужчин было двое – один за рулем автомобиля, который проехался по похожим, другой – напавший с ножом на полицейского.

Полиция Лондона квалифицировала произошедшее как теракт, но пока не приводит подробностей атаки.
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