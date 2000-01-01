22.03 20:33 MIGnews.com

Госсекретарь США осудил "ужасную" атаку в Лондоне

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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон осудил нападение, совершенное 22 марта возле Вестминстерского дворца в Лондоне. Он также выразил свои соболезнования жертвам атаки и их семьям."Мы осуждаем эти ужасные акты насилия в независимости от того кто их совершил: будь то террористы или кто-нибудь еще…Жертвы не видят разницы", - говорится в заявлении госсекретаря США.В среду, 22 марта, в Лондоне был совершен террористический акт. Неизвестные на автомобиле протаранили толпу людей на Вестминстерском мосту. Кроме того вооруженный ножом мужчина напал на полицейского, в результате чего офицер скончался на месте.