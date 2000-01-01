22.03 20:17 MIGnews.com

СМИ показали предполагаемого участника теракта в Лондоне

First picture of Westminster attack suspect https://t.co/VFYzhvL1jK — Sky News (@SkyNews) 22 марта 2017 г.

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Британский телеканал Sky News опубликовал фотографию мужчины, который, предположительно, совершил нападение в центре Лондона, в среду, 22 марта.На фото запечатлен мужчина со смуглой кожей тела, лежащий на каталке, ему оказывают помощь медики.Официального подтверждения информации о том, что раненый мужчина действительно является исполнителем теракта, нет.Ранее сообщалось, что преступник был застрелен полицией. Однако, по некоторым данным нападавших было двое.По одним данным, злоумышленник, находясь за рулем автомобиля сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту и врезался в заграждения Вестминстерского дворца, где заседает парламент. Затем он покинул машину и атаковал полицейского, нанеся ему несколько ударов ножом. После этого сотрудники полиции применили оружие и застрелили нападавшего.По другим данным, мужчин было двое, один за рулем автомобиля, который проехался по похожим, другой – напавший с ножом на полицейского.Известно, что в результате произошедшего погибли два человека.Полиция Лондона квалифицировала произошедшее как теракт, но пока не приводит подробностей атаки.