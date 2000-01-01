22.03 21:05 MIGnews.com

ЧП в Швейцарии: поезд сошел с рельсов, ранены пассажиры

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Несколько человек получили ранения в результате схода с рельсов поезда "Милан-Базель" на железнодорожной станции в швейцарском городе Люцерн.По данным СМИ, авария произошла в тот момент, когда поезд, в котором находилось 160 пассажиров, только отошел от перрона.В результате ЧП был поврежден пилон электрической линии, что привело к сбою в электроснабжении.В итоге, железнодорожное движение через Люцерн временно заблокировано и в настоящее время ни один поезд не может ни прибыть на станцию, ни отправиться от нее.Степень тяжести травм и число пострадавших пока неизвестны.