22.03 21:05 MIGnews.com
ЧП в Швейцарии: поезд сошел с рельсов, ранены пассажиры
Несколько человек получили ранения в результате схода с рельсов поезда "Милан-Базель" на железнодорожной станции в швейцарском городе Люцерн.
По данным СМИ, авария произошла в тот момент, когда поезд, в котором находилось 160 пассажиров, только отошел от перрона.
В результате ЧП был поврежден пилон электрической линии, что привело к сбою в электроснабжении.
В итоге, железнодорожное движение через Люцерн временно заблокировано и в настоящее время ни один поезд не может ни прибыть на станцию, ни отправиться от нее.
Степень тяжести травм и число пострадавших пока неизвестны.
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