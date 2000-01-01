Атака в Лондоне: из Темзы достали выжившую женщину
После террористического инцидента возле британского парламента в Лондоне из реки Темзы спасатели вытащили женщину, которая пострадала в результате атаки.
Об этом сообщила администрация лондонского порта. При этом в администрации добавили, что пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.
"Женщину вытащили из Темзы недалеко от Вестминстерского моста. Пострадавшая получили серьезные травмы. Сейчас ей предоставляется срочная медицинская помощь", - цитирует Reuters слова представителя администрации лондонского порта.
Он добавил, что на данный момент река закрыта для обычных судов.