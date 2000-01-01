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YouTube 22.03 19:43   MIGnews.com

Атака в Лондоне: из Темзы достали выжившую женщину

После террористического инцидента возле британского парламента в Лондоне из реки Темзы спасатели вытащили женщину, которая пострадала в результате атаки.

Об этом сообщила администрация лондонского порта. При этом в администрации добавили, что пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

"Женщину вытащили из Темзы недалеко от Вестминстерского моста. Пострадавшая получили серьезные травмы. Сейчас ей предоставляется срочная медицинская помощь", - цитирует Reuters слова представителя администрации лондонского порта.

Он добавил, что на данный момент река закрыта для обычных судов.
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