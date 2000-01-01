22.03 19:43 MIGnews.com

Атака в Лондоне: из Темзы достали выжившую женщину

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После террористического инцидента возле британского парламента в Лондоне из реки Темзы спасатели вытащили женщину, которая пострадала в результате атаки.Об этом сообщила администрация лондонского порта. При этом в администрации добавили, что пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами."Женщину вытащили из Темзы недалеко от Вестминстерского моста. Пострадавшая получили серьезные травмы. Сейчас ей предоставляется срочная медицинская помощь", - цитирует Reuters слова представителя администрации лондонского порта.Он добавил, что на данный момент река закрыта для обычных судов.