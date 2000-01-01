22.03 18:57 MIGnews.com

Атака в Лондоне: 2 погибших, десятки пострадавших

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По меньшей мере, два человека стали жертвами атаки в среду, которая произошла возле британского парламента в Лондоне. В полиции расценивают нападение как террористический инцидент, сообщает Sky News.Пока что точное количество пострадавших неизвестно. По последним данным, в больницу Святого Фомы, которая расположена напротив Вестминстерского дворца, поступило около 10 человек.Однако нет подтверждений тому, что всех пострадавших у здания парламента были госпитализировали именно в эту больницу.Информация уточняется.