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Атака в Британии: мужчина с ножом напал на полицейского | Фото: Thinkstock22.03 17:40   MIGnews.com

Стали известны детали теракта у британского парламента

Неизвестный вооруженный ножом мужчина ранил полицейского ножом близ Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на лидера Палаты общин.

Отмечается, что нападавший был застрелен сотрудниками полиции.

Заседание парламента было приостановлено из-за происшествия, как пишет The Sun.

Между тем ВВС на своей странице в Twitter уточняет , что изначально, автомобиль, в котором передвигался вооруженный мужчина наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту, после врезаться в ограду вокруг территории парламента. По предварительным данным, после этого нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен.

По данным очевидцев, на Вестминстерском мосту лежат не менее восьми человек, пострадавших под колесами автомобиля.

Один из пользователей сообщил, что территория на которой случилось нападение, оцеплена полицией. Очевидцев попросили отойти от места происшествия на несколько сотен метров.

"Свидетель сказал мне, что около десяти человек лежат на Вестминстерском мосту, и они "выглядят очень травмированными", - пишет один из очевидцев.






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