22.03 17:37 MIGnews.com

Reuters: Тереза Мэй находится в безопасности

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности после того, как возле британского парламента произошла стрельба. Об этом заявил представитель главы правительства в среду, 22 марта.Однако он отказался комментировать местонахождение Терезы Мэй, когда произошло нападение, пишет агентство Reuters.Отметим, что на момент атаки, в парламенте проходило заседание, однако из-за инцидента оно было приостановлено.