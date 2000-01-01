22.03 17:37 MIGnews.com
Reuters: Тереза Мэй находится в безопасности
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности после того, как возле британского парламента произошла стрельба. Об этом заявил представитель главы правительства в среду, 22 марта.
Однако он отказался комментировать местонахождение Терезы Мэй, когда произошло нападение, пишет агентство Reuters.
Отметим, что на момент атаки, в парламенте проходило заседание, однако из-за инцидента оно было приостановлено.
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