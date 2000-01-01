23.03 03:34 MIGnews.com

Метеорологи предупреждают "погодных сюрпризах" в 2017 году

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В 2017 году жителей Земли ждут новые экстремальные погодные явления, сообщает ВВС со ссылкой Всемирную метеорологическую организацию.По данным синоптиков, в 2016 году глобальная температура достигла рекордного показателя, продолжили расти уровень мирового океана и концентрация углекислого газа в атмосфере. В нынешнем году эти тенденции будут только усиливаться.По словам директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, в текущем году уже наблюдаются значительные изменения по всей планете, которые несколько выходят за пределы "понимания" климатической системы. "Сейчас мы столкнулись с чем-то совершенно новым", – подчеркнул он.Уже в начале 2017 года было зафиксировано большое количество необычных погодных явлений. В частности, только на территории США зарегистрировали свыше 11 тысяч "тепловых рекордов", а в Австралии и Северной Африке, напротив, наблюдались аномальные холода, говорится в докладе.Ученые отмечают, что такие аномалии в погоде будут только усиливаться.