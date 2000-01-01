22.03 14:52 MIGnews.com

Взрыв на ж/д станции в Германии: погиб мужчина

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В Германии на железнодорожном вокзале взорвался автомат по выдаче билетов, в результате чего погиб мужчина.Пресс-секретарь полиции сказал, что правоохранители прибыли на место происшествия около 4:20 утра 21 марта из-за громкого взрыва, который прогремел на станции Дортмунд-Шарнхорст.Полиция обнаружила тяжело раненного мужчины возле взорвавшегося билетного автомата на платформе. Несмотря на попытки свидетелей и скорой медицинской помощи оказать медицинскую помощь, раненый мужчина умер на месте происшествия.Другой мужчина в возрасте 26 лет также был арестован на месте происшествия и допрошен полицией. Он утверждает, что случайно встретил потерпевшего на станции.