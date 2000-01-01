22.03 14:06 MIGnews.com

Германия впервые высылает лиц, родившихся на ее территории

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Германия заявила, что депортирует двух арестованных по подозрению в планировании терактов, несмотря на то, что они оба родились в стране у иностранных родителей.Впервые в истории Германии такое решение было принято, как заявил представитель министерства внутренних дел Нижней Саксонии немецкому информационному агентству DPA.Германия, как и многие европейские государства, исторически подписалась на идею "jus sanguinis" - гражданство определяется по национальному признаку одного или обоих родителей, а не по месту рождения.Это решение также кажется первым шагом в усилении антитеррористических усилий страны, спустя три месяца после того, как гражданин Туниса на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек.Два человека, 22-летний мужчина нигерийского происхождения и 27-летний – алжирского происхождения, были арестованы во время полицейского рейда 9 февраля в городе Гёттинген, как сказал министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.Он подтвердил, что федеральный административный суд принял постановление о депортации после заявления его министерства. Мужчины, которых полиция признала "опасными", были известны властям благодаря их принадлежности к боевикам.В ходе серии рейдов полиция обнаружила флаг террористической группировки "Исламское государство", также известной как ISIS, и ружье в месте, где оба мужчины жили со своими семьями.Однако полиция не смогла определить, намерены ли были подозреваемые использовать огнестрельное оружие в возможном теракте. Затем следователи отказались возбуждать уголовное дело.Мужчин, скорее всего, скоро депортируют, и им будет запрещен въезд в Германию на неопределенный срок, сообщает DPA.Германия находится в состоянии боевой готовности после нападения Аниса Амри 19 декабря в Берлине, в результате которого пострадали 56 человек. Через четыре дня после нападения, 24-летний Амри был застрелен итальянской полицией после бегства по нескольким европейским странам, прежде чем отправиться в Милан.