22.03 12:22 MIGnews.com

В Сирии международная коалиция разбомбила школу с беженцами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Сирии более 30 человек погибли во время удара, нанесенного, предположительно, международной коалицией. Он был нанесен по школе в провинции Эр-Ракка. Об этом сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники.Число жертв этого нападения уже достигло 33 человек. 33 человек стали жертвами авиаудара, предположительно проведенного Все погибшие — это перемещенные из других частей страны лица. Они укрывались в одной из школ к западу от города Ракка, передает "Интерфакс".Другие подробности пока неизвестны.