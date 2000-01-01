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В Сирии международная коалиция разбомбила школу с беженцами 22.03 12:22   MIGnews.com

В Сирии международная коалиция разбомбила школу с беженцами

В Сирии более 30 человек погибли во время удара, нанесенного, предположительно, международной коалицией. Он был нанесен по школе в провинции Эр-Ракка. Об этом сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники.

Число жертв этого нападения уже достигло 33 человек. 33 человек стали жертвами авиаудара, предположительно проведенного Все погибшие — это перемещенные из других частей страны лица. Они укрывались в одной из школ к западу от города Ракка, передает "Интерфакс".
Другие подробности пока неизвестны.
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