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Ливан: два БПЛА Израиля вторглись в воздушное пространство | Фото:22.02 07:31   MIGnews.com

Ливан: два БПЛА Израиля вторглись в воздушное пространство

Вечером, 21 февраля два израильских беспилотных самолета-разведчика вторглись в воздушное пространство Ливана.

Такое заявление сделало командование ливанской армии, уточнив, что БПЛА были замечены сразу в нескольких районах.

Один из беспилотников заметили над населенным пунктом Альма, после ливанцы увидели еще одно устройство над населенным пунктом Чека. Второй летательный аппарат якобы вернулся на израильскую территорию, пролетев над границей.

Тем временем первый БПЛА нарушил воздушное пространство, пролетев над Накурой. Он кружил над Бейрутом и пригородами ливанской столицы. После чего тоже якобы вернулся в Израиль. Командование не уточнило, пытались ли военные сбить беспилотники.


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