22.02 21:42 MIGnews.com

200 гражданам Южной Кореи отказали во въезде в Израиль

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В субботу вечером, 23 февраля, почти 200 иностранным гражданам было отказано во въезде в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве после прибытия судна Korean Air KE957 из международного аэропорта Сеула Инчхон.Двенадцати израильтянам было разрешено выйти из самолета, который остановился вдали от терминала 3 в аэропорту.Об этом сообщает JP.Их паспорта проверили прямо на месте, после чего их доставили домой машинами скорой помощи Магена Давида Адома. После дозаправки авиакомпании было дано указание вернуться в Сеул. Отказ в приеме пассажиров последовал за резким увеличением случаев коронавируса в Южной Корее.Управление аэропортов Израиля заявило, что будут организованы альтернативные рейсы для примерно 150 граждан Кореи, которые планируют вылететь в Израиль.Еще 1000 туристов из Южной Кореи, в настоящее время путешествующих по Израилю, получили инструкции избегать общественных мест и вместо этого оставаться в изоляции в своих гостиницах.