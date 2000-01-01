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200 гражданам Южной Кореи отказали во въезде в Израиль | Фото:22.02 21:42   MIGnews.com

200 гражданам Южной Кореи отказали во въезде в Израиль

В субботу вечером, 23 февраля, почти 200 иностранным гражданам было отказано во въезде в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве после прибытия судна Korean Air KE957 из международного аэропорта Сеула Инчхон.

Двенадцати израильтянам было разрешено выйти из самолета, который остановился вдали от терминала 3 в аэропорту.

Об этом сообщает JP.

Их паспорта проверили прямо на месте, после чего их доставили домой машинами скорой помощи Магена Давида Адома. После дозаправки авиакомпании было дано указание вернуться в Сеул. Отказ в приеме пассажиров последовал за резким увеличением случаев коронавируса в Южной Корее.

Управление аэропортов Израиля заявило, что будут организованы альтернативные рейсы для примерно 150 граждан Кореи, которые планируют вылететь в Израиль.

Еще 1000 туристов из Южной Кореи, в настоящее время путешествующих по Израилю, получили инструкции избегать общественных мест и вместо этого оставаться в изоляции в своих гостиницах.


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