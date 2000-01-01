Рафи Перец прокомментировал карантин учащихся из Беэр-Шевы
Министр образования Рафи Перец в субботу, 22 февраля, выступил с сообщением по поводу карантина школьников, которые контактировали с туристами из Южной Кореи.
Он сказал: "Я был в курсе дела учащихся из Макифа Тувиаху в Беэр-Шеве, которые контактировали с туристами из Южной Кореи."
"Мы назначили группу школьного сопровождения, чтобы заботиться об учащихся, находящихся в карантине, и мы находимся в постоянном контакте с Министерством здравоохранения и действуем в соответствии с их рекомендациями."
Напомним, что 30 учеников школы в Беэр-Шеве в изоляции из-за коронавируса.
По сообщениям в израильских СМИ, по распоряжению министерства здравоохранения, 30 ученикам одной из школ Беэр-Шевы приказано пройти карантин. Ученики находились рядом с южнокорейскими туристами, зараженными коронавирусом.
По данным 12-го канала израильского ТВ, у учителя класса, помещенного на карантин “развились подозрительные симптомы”.