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22.02 20:07   MIGnews.com

Нетаниягу созовет совещание по коронавирусу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует провести в воскресенье, 23 февраля, совещание по поводу коронавируса в "военной комнате" Министерства здравоохранения.

Встреча станет продолжением обсуждений на прошлой неделе по подготовке к борьбе с распространением вируса.

Ожидается участие министра здравоохранения Яакова Лицмана и других министров кабинета, а также представителей других министерств и больниц.

Напомним, что администрация пограничных переходов, населения и иммиграции запретила въезд туристам, прибывающим из Сеула, Южная Корея, через аэропорт Бен-Гурион.

Туристы должны прибыть сегодня вечером, 22 февраля.

Израильтянам, которые должны были присутствовать на рейсе, будет предложено следовать указаниям министерства здравоохранения.


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