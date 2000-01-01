22.02 20:07 MIGnews.com
Нетаниягу созовет совещание по коронавирусу
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует провести в воскресенье, 23 февраля, совещание по поводу коронавируса в "военной комнате" Министерства здравоохранения.
Встреча станет продолжением обсуждений на прошлой неделе по подготовке к борьбе с распространением вируса.
Ожидается участие министра здравоохранения Яакова Лицмана и других министров кабинета, а также представителей других министерств и больниц.
Напомним
, что администрация пограничных переходов, населения и иммиграции запретила въезд туристам, прибывающим из Сеула, Южная Корея, через аэропорт Бен-Гурион.
Туристы должны прибыть сегодня вечером, 22 февраля.
Израильтянам, которые должны были присутствовать на рейсе, будет предложено следовать указаниям министерства здравоохранения.
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