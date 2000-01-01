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Ребенок попал в больницу с симптомами коронавируса | Фото:22.02 19:23   MIGnews.com

Ребенок попал в больницу с симптомами коронавируса

У 6-недельного ребенка появились симптомы, похожие на коронавирус, после того, как его родители и у него провели время в церкви с южнокорейскими туристами.

Об этом сообщает JP.

Ребенок был эвакуирован в больницу с лихорадкой и кашлем.

Ранее сообщалось, что по распоряжению министерства здравоохранения, 30 ученикам одной из школ Беэр-Шевы приказано пройти карантин.

Ученики находились рядом с южнокорейскими туристами, зараженными коронавирусом.


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