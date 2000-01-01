22.02 19:23 MIGnews.com
Ребенок попал в больницу с симптомами коронавируса
У 6-недельного ребенка появились симптомы, похожие на коронавирус, после того, как его родители и у него провели время в церкви с южнокорейскими туристами.
Об этом сообщает JP.
Ребенок был эвакуирован в больницу с лихорадкой и кашлем.
Ранее сообщалось
, что по распоряжению министерства здравоохранения, 30 ученикам одной из школ Беэр-Шевы приказано пройти карантин.
Ученики находились рядом с южнокорейскими туристами, зараженными коронавирусом.
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