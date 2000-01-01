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Туристам из Сеула запретят въезд в Израиль | Фото:22.02 19:01   MIGnews.com

Туристам из Сеула запретят въезд в Израиль

Администрация пограничных переходов, населения и иммиграции запретила въезд туристам, прибывающим из Сеула, Южная Корея, через аэропорт Бен-Гурион.

Туристы должны прибыть сегодня вечером, 22 февраля.

Израильтянам, которые должны были присутствовать на рейсе, будет предложено следовать указаниям министерства здравоохранения. Запрет на всех прибывших из Южной Кореи усилится.

Ранее сообщалось, что девять южнокорейцев с коронавирусом нового типа разгуливали по Израилю с 8 по 15 февраля.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Израиля.

Туристы посетили Израиль в рамках тура, организованного католической церковью. Все 77 членов группы уже вернулись в Южную Корею.


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