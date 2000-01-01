22.02 19:01 MIGnews.com
Туристам из Сеула запретят въезд в Израиль
Администрация пограничных переходов, населения и иммиграции запретила въезд туристам, прибывающим из Сеула, Южная Корея, через аэропорт Бен-Гурион.
Туристы должны прибыть сегодня вечером, 22 февраля.
Израильтянам, которые должны были присутствовать на рейсе, будет предложено следовать указаниям министерства здравоохранения. Запрет на всех прибывших из Южной Кореи усилится.
Ранее сообщалось
, что девять южнокорейцев с коронавирусом нового типа разгуливали по Израилю с 8 по 15 февраля.
Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Израиля.
Туристы посетили Израиль в рамках тура, организованного католической церковью. Все 77 членов группы уже вернулись в Южную Корею.
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