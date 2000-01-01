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В Италии закрываются школы и рестораны из-за коронавируса | Фото:22.02 18:28   MIGnews.com

В Италии закрываются школы и рестораны из-за коронавируса

В Италии начали закрываться общественные места после сообщений о первых двух случаях смерти от нового коронавируса. 10 городов от Милана до Венеции закрывают бары, школы и рестораны.

Об этом сообщает Newsweek.

По сообщениям СМИ, первая жертва, 76-летний мужчина, умер в Падуе, в регионе Венето, к северу от Венеции. В субботу, 22 февраля, в Ломбардии к юго-востоку от Милана скончался второй заболевший.

"Это немного тревожно. До того, как это произошло в Падуе, это почти казалось трюком для СМИ", - заявил Марко Бертони, живущий в северном городе Фельтре. "Теперь, когда все подходит ближе, люди обеспокоены."

Власти попросили более 50 000 человек оставаться дома и избегать карнавальных торжеств, церковных и спортивных мероприятий.

38-летний итальянец, вернувшийся с деловой встречи в Китае, был первым заболевшим в Италии. Он, его беременная жена и друг, с которым мужчина занимался спортом, находятся в реанимации.

Напомним, что сисло погибших во всем мире достигло 2360 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Общее количество инфецированных составило 77,662 случая. Выздоровили 21,029 человек. Смертность на уровне 2%.


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